Perotti in partenza a gennaio: il Torino è sulle sue tracce

Diego Perotti potrebbe lasciare la Roma a gennaio: il Torino ha contattato i giallorossi per chiedere informazioni sull’argentino

Il Toro punta all’Europa e per farlo vuole rinforzare ulteriormente la rosa. L’ultima idea di mercato in casa granata porta al nome di Diego Perotti. L’argentino sta trovando davvero poco spazio quest’anno in giallorosso, complici diversi problemi fisici e la voglia del club di puntare sui giovani come Kluivert e Under: soltanto cinque le presenze tra Serie A e Champions League, una sola da titolare.

Per questo motivo il Toro vorrebbe puntellare già un ottimo attacco con l’argentino voglioso di offrire una seconda parte di stagione di ben altro spessore. Tra il direttore sportivo del Torino Petrachi e Monchi sarebbe già avvenuto un contatto telefonico, racconta ‘Tuttomercatoweb‘, per chiedere informazioni e provare a porre le basi per un’eventuale trattativa. I granata potrebbero mettere sul piatto due giovani interessanti come Edera e Parigini. Perotti-Toro una pista pronta ad infiammarsi a gennaio.