Peter Schmeichel ricorda: «Eriksen a terra? Il giorno più duro della mia carriera»

Il leggendario ex portiere danese Peter Schmeichel è tornato con la memoria al giorno del dramma vissuto da Christian Eriksen

Nel ricordo di Peter Schmeichel tutta la drammaticità degli attimi in cui Eriksen è crollato a terra esanime, ma anche l’orgoglio per come la sua Danimarca si è comportata

LE PAROLE – «Poteva essere una giornata tragica, è stato molto difficile ma per fortuna con il lieto fine. Oggi possiamo guardarci indietro e sorridere, orgogliosi di come la Danimarca ha affrontato la situazione. Quando Christian è caduto a terra è stato il momento più duro della mia carriera, ma penso anche in quella di tutti gli altri. I giocatori sono accusati di essere spesso ricchi e viziati, ma in quell’occasione abbiamo visto un gruppo fantastico di giocatori, hanno fatto in modo che la Nazionale si sentisse al sicuro malgrado quello che stava accadendo»