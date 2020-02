Petrachi Roma, rapporti tesi: la posizione del ds sarebbe in discussione

Le parole del ds Petrachi non sono piaciute alla dirigenza della Roma e a Fonseca: il rapporto con il club a fine stagione potrebbe interrompersi

Sempre più tesi i rapporti tra Petrachi e la Roma. Dopo le dichiarazioni del ds, che non sono piaciute affatto alla dirigenza giallorossa, che non ne ha condiviso sia il contenuto sia i modi, il rapporto tra le parti sarebbe fortemente in discussione.

Come spiega il Corriere dello Sport, la società si starebbe già guardando intorno per il futuro. Tra i “sogni” del club ci sarebbe Andrea Berta, ds dell’Atletico Madrid, ma non solo. Un altro nome che piace è quello di Daniele Faggiano del Parma.