Phillips, addio al City? Il Barcellona si tira indietro, può restare in Premier

Phillips potrebbe lasciare il Manchester City in questa sessione di mercato: il centrocampista potrebbe restare in Premier League

Kalvin Phillips vuole trovare più spazio per questo potrebbe lasciare il City in questa sessione di mercato. Nei primi giorni di gennaio si è parlato di lui in ottica Juventus, ma Giuntoli si è tirato indietro così come il Barcellona. Per i blaugrana il prestito avrebbe cifre troppo alte per le condizioni attuali del club.

Ecco dunque che sul futuro del centrocampista inglese aleggiano diversi dubbi, ma a farsi avanti è stato anche il West Ham. Come confermato da Fabrizio Romano, infatti, gli Hammers starebbero spingendo per il prestito e attendono la decisione del mediano.