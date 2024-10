Pinamonti, critiche allontanate e un Genoa che punta tutto su di lui (aspettando Mario Balotelli)

Pinamonti ritorna al goal e zittisce le critiche: il nuovo punto di partenza del Genoa (al di là della questione Mario Balotelli)

Il Genoa riparte da Andrea Pinamonti. Il centravanti ex Inter è un grande punto di partenza per un Grifone che contro il Bologna ha completamente rialzato la testa. La strada per raggiungere la salvezza è ancora lunga, ma intanto la prima pietra rossoblu è stata

Secondo quanto riportato da Repubblica Genova, la sua doppietta contro gli emiliani è stata anche una bella dimostrazione nei confronti delle critiche nei suoi confronti. Un punto di vista ribattuto completamente colpo su colpo.