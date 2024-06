Pioli Al Ittihad, il PRESIDENTE: «Stiamo valutando QUESTE opzioni. Gallardo? Commesso ERRORI significativi»

Il presidente dell’Al Ittihad Nazer ha parlato della questione allenatore. Il numero uno del club arabo ha confermato l’esonero di Gallardo per incomprensioni su un argomento specifico. Da non escludere la candidatura dell’ex Milan Stefano Pioli, come riportato da Fabrizio Romano.

PAROLE – «Gallardo ha commesso errori significativi chiedendo la rimozione di Benzema, il che è inaccettabile. È una parte essenziale del progetto dell’Arabia Saudita e del club. Abbiamo 2/3 opzioni per il nuovo allenatore».