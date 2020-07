Pioli: «Dispiace per il secondo gol preso. Donnarumma? Eccezionale» – VIDEO

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine della partita contro il Napoli

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine della partita contro il Napoli; terminata 2-2 al San Paolo.

«Dispiace aver preso il secondo gol quando stavamo comandando la partita. Non ho visto troppe difficoltà della mia squadra, siamo stati solo imprecisi in alcune scelte. Donnarumma? Sul primo gol non credo ci sia stato un errore. Sta avendo un rendimento eccezionale e sono assolutamente soddisfatto dalle sue prestazioni».