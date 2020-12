Pioli: «Partita complicata ma abbiamo dimostrato che il Milan non molla mai»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Genoa. Le sue dichiarazioni

MATCH – «E’ stata una partita complicata, su un campo ostico. Il Genoa ci ha chiuso tanti spazi, nel primo tempo sarebbe cambiata la partita se fossimo riusciti a segnare il gol del vantaggio Comunque abbiamo dato tutto, come sempre, riuscendo ad ottenere un punto importante. Oggi abbiamo preso due gol ma abbiamo concesso tutto sommato poco agli avversari. Tuttavia stiamo subendo troppi gol e bisogna lavorare su questo aspetto».

ASSENZE – «Siamo stati sempre dentro la gara, cercando di vincerla sino alla fine, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Le assenze indubbiamente si sono fatte sentire, erano fuori cinque-sei giocatori molto importanti.

Pioli ai microfoni di Sky:

PRESTAZIONE: «Milan che non molla mai, chiaro che non possiamo sempre giocare il miglior calcio possibile e andare a mille all’ora. Siamo stati squadra fino alla fine perché non volevamo perdere neanche questa partita, ora avremo qualche giorno per migliorare quelle piccole cose su cui dobbiamo lavorare. Credo che il peggior approccio sia stato quello con il Parma, non oggi. Oggi abbiamo preso gol su due traversoni ma abbiamo fatto fatica ad esprimere il nostro gioco. Non siamo riusciti a vincere anche se abbiamo avuto le occasioni, pensiamo alla prossima».

CLASSIFICA: «Basta vedere la classifica per capire che il livello delle nostre prestazioni è stata molto alta. Ricordiamo che la squadra realizza ogni gara due gol nonostante le tante defezioni. Abbiamo avuto un lungo periodo con tanti giocatori a disposizione, ora ci tocca stringere i denti e pensare che di chiudere quest’anno nel miglior modo possibile».

IBRA CHE PARLA DI SCUDETTO: «Io non vorrei essere uno dei suoi figli per la pressione che mette. Lui ha parlato di “sogno Scudetto” ed è giusto essere ambiziosi. Come si fa a non considerare la Juventus e l’Inter i favoriti per lo Scudetto. Bisogna continuare questo percorso che nessuno se non noi stessi a Milanello abbiamo creduto. Siamo consapevoli di essere una squadra forte, adesso è un momento particolare con l’assenza di 4-5 giocatori. Spero di recuperare qualcuno per la gara di domenica, se non dovesse accadere so di poter contare su chi sarà chiamato in causa come oggi anche se con qualche sbavatura. Ha ragione Ibra quando parla di Scudetto? Zlatan ha sempre ragione».