Pioli: «Kessié incredibile e su Ibra…» – VIDEO

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto al termine del match vinto contro il Parma. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero:

«Non lo so, sinceramente non mi interessa. Ha dato una mano importante, tutti i suoi compagni stanno facendo bene. Dobbiamo pensare alla prossima gara. I progressi ci sono stati sia a livello mentale che fisico, devono essere mantenuti per le prossime gare. Kessié è molto dentro al lavoro ed è molto disponibile, deve resistere e continuare fino alla fine. Nel calcio i momenti cambiano velocemente».