Pioli Milan, tre obiettivi per evitare l'esonero

Pioli e il Milan un matrimonio che potrebbe continuare soltanto con tre obiettivi raggiunti dal tecnico, anche se i tifosi si dividono.

Il club ha fissato però degli obiettivi minimi che dovranno necessariamente essere raggiunti per fare in modo che ci siano chance per evitare l’esonero: vale a dire la qualificazione alla prossima Champions, il derby e almeno la semifinale di Europa League. Lo scrive Tuttosport. Anche se in questo senso i tifosi rossoneri si dividono e c’è chi porta avanti l’hastag del Pioli Out sui social