Pirlo Karagumruk, lo staff del tecnico pronto a seguirlo in Turchia

Pirlo Karagumruk, è ufficiale l’approdo dell’ex centrocampista sulla panchina del club turco. Lo staff pronto a seguirlo

Andrea Pirlo riparte dalla Turchia dopo un anno sabbatico. L’ex allenatore della Juventus è diventato ufficialmente il nuovo tecnico del Karagumruk.

Nuova avventura in Turchia dove lo segurià anche il suo staff, come riferito dalla Gazzetta dello Sport. Aa disposizione lo stesso staff, costituito da Baronio, Gagliardi e Bertelli, Pavarini. L’unico uomo in più sarà Mauro Bertoni.