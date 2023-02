Pisa, D’Angelo: «Classifica del Venezia bugiarda, la loro rosa…»

Le parole di Luca D’Angelo, allenatore del Pisa, alla vigilia della sfida contro il Venezia in Serie B. I dettagli

Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Venezia di Serie B.

PAROLE – «Il Venezia dispone di una rosa molto importante, con tanti giocatori di categoria superiore, che ora stanno facendo bene: forse a inizio stagione hanno pagato un po’ il campionato scorso, ma ora stanno meglio, giocano con un 3-5-2 molto offensivo, quindi sarà un’altra gara difficile. Il Venezia, a mio avviso, è una squadra molto buona, non facciamoci ingannare dalla loro classifica, la loro struttura è davvero di buon livello. È presto per tracciare linee definite per questo campionato, i punti di distacco tra le squadre sono pochi, quindi è tutto aperto. Noi possiamo ancora fare buone cose, e dobbiamo provare a farle: questo è il mio pensiero».