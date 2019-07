Dopo il prestito annuale, arriva la conferma: il prodotto del settore giovanile del Milan Llamas approda alla Pistoiese

Andres Llamas è un giocatore della Pistoiese. Come riporta Alfredo Pedullà, l’ex prodotto del vivaio del Milan ha siglato un contratto annuale con la società toscana che milita in Serie C.

Llamas ha vestito la maglia della Pistoiese già nella scorsa stagione, quando era in prestito dai rossoneri. Il giocatore è pronto a rilanciarsi con la maglia arancione.