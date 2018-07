Pjanic resta alla Juventus, il Barcellona si defila

Miralem Pjanic esce dal radar di calciomercato del Barcellona, il centrocampista della Juventus non interessa agli azulgrana

Miralem Pjanic esce ufficialmente dalla lista degli obiettivi di calciomercato del Barcellona per la stagione 2018/2019. Per diverse settimane il profilo del centrocampista bosniaco della Juventus è stato ritenuto uno tra i papabili per rinforzare la mediana blaugrana. Adesso, però, i dirigenti azulgrana avrebbero cambiato obiettivo, considerando Pjanic non il profilo giusto in termini di prezzo del cartellino ed età. La stampa spagnola rilancia le voci secondo cui il Barcellona avrebbe virato su tutt’altri obiettivi in entrata, vale a dire i prossimi primi acquisti Clement Lenglet e Arthur Melo.

Secondo Marca, infatti, è svanito l’interesse del Barcellona per lo juventino Pjanic, «per una questione di prezzo ed età». I dirigenti del Barça hanno messo nel mirino Frenkie De Jong dell’Ajax, piace anche Aleksandr Golovin. Intanto, i primi acquisti saranno Lenglet in difesa e il centrocampista brasiliano del Gremio, Arthur, che andrebbe a coprire il buco lasciato in rosa da Andres Iniesta. Il Pianista bianconero, dunque, esce dal radar di calciomercato del Barcellona: la sua permanenza alla Juventus, al netto di ulteriori assalti dai top club d’Europa, sembra sempre più vicina e ripartirà in ritiro con Allegri.