Platini: «Non è vero che la maglia della Juve pesa. Io sono contrario al Var per questo motivo…»

Le parole di Michel Platini, ex calciatore della Juve, sul peso della maglia bianconera e l’utilizzo del Var. Tutti i dettagli in merito

Michel Platini ha parlato a Tuttosport dell’inizio di stagione della Juve in Serie A.

MAGLIA JUVE – «Quando mi dicono che la maglia della Juventus pesa, io dico: no, non scherzate, la maglia della Juventus è un piacere addosso. E posso dirlo per esperienza diretta».

AVVOCATO AGNELLI – «Mi ricordo quando gli ho regalato il primo Pallone d’Oro, ha sgranato gli occhi, non se lo aspettava. E mi fece la famosa domanda: ma è davvero tutto d’oro? E io gli risposi davvero: Avvocato, se era tutto d’oro non glielo regalavo mica. Forse mi voleva bene perché rispondevo alle sue battute con altre battute. Non osava farlo nessuno, erano tutti terrorizzati dall’Avvocato. Io no, anche se ne percepivo il carisma».

VAR – «Sono contrario al Var, non fa più discutere i tifosi. Non sono a favore di ciò che sintetizza il calcio. Risolve problemi e toglie polemiche. Io la impiegherei solo per i gol e il fuorigioco. Lì dove gli arbitri non possono vedere. Sui falli devono decidere i direttori di gara».

YILDIZ – «Una maglia non pesa mai troppo, lui ha qualità. Motta pensa che possa risolvere i problemi dei bianconeri. Vediamo alla fine della carriera».

JUVE – «La seguo da lontano perché non vedo le partite in Francia. Non conosco i giocatori e poco i dirigenti: dopo 40 anni non ci sono più i tifosi dei miei tempi. Ma quando la Juventus vince sono sempre contento».