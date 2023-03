Platini: «Presidenza Federcalcio francese? Ecco la mia scelta»

Le parole di Michel Platini, ex calciatore della Juventus e della nazionale francese, sul possibile ruolo in federazione

Michel Platini ha parlato a Rothen S’enflamme su RMC Sport della possibile candidatura alla Federcalcio francese. L’ex presidente della Fifa ha fatto chiarezza sulle sue intenzioni.

PAROLE – «Non mi candiderà alla presidenza della FFF. Lo scorso luglio ho detto che non sarei mai più tornato a far parte delle istituzioni calcistiche. Mi sembra che la Federazione francese sia in istituzione calcistica, quindi la mia decisione è chiara».