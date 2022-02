Playoff Bundesliga, Hoeness non ci sta: «Ridicolo, regola contro il Bayern Monaco»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex presidente del Bayern Monaco Hoeness si è schierato contro l’ipotesi dei playoff in Bundesliga

Uli Hoeness, ex presidente del Bayern Monaco, in una intervista a Servus TV si è schierato contro l’ipotesi dei playoff in Bundesliga per assegnare la vittoria del campionato.

LE PAROLE – «Per me è una cosa ridicola. In Bundesliga, chiunque sia primo in classifica dopo 34 giornate, qualsiasi squadra abbia sofferto e meritato il primo posto, dovrebbe vincere il campionato. Questa sarebbe soltanto una regola contro il Bayern Monaco, non ha niente a che fare con l’interesse per il torneo. La nuova dirigenza della DFL pensa giorno e notte a come interrompere il dominio del Bayern Monaco, ecco perché se ne sono usciti con questa idea. Ma i play-off non ci sono in nessuno dei maggiori campionati del mondo, non in Inghilterra, non in Spagna, non in Italia, non in Francia».