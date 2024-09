Pogba, il caso estorsione va a processo: rinviato a giudizio il fratello

Caso estorsione ai danni di Paul Pogba: rinviato a giudizio il fratello Matthias oltre alle altre cinque persone accusate di averlo sequestrato

Nell’estate 2022, Paul Pogba denunciò tentativi di estorsione subiti fra marzo e luglio 2022, per diversi milioni di euro e nella giornata di oggi è arrivato il verdetto.

Secondo quanto riportato da France Press, i due Giudici parigini hanno deciso per il rinvio a giudizio per il fratello del calciatore, Mathias, e di altre cinque persone per il caso del sequestro. I due giudici considerano che le persone in questione hanno organizzato, il 19 marzo 2022, una riunione nella banlieue di Parigi per costringere il centrocampista della Juve, attualmente sospeso per doping, a dar loro dei soldi.

