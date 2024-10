Pogba: «Sarò nuovo per tornare a giocare nella Juve e nella Francia. Motta giudicherà dal campo. Giusto dare a Yildiz la maglia numero 10. Vi dico chi vincerà la Champions»

Le parole di Paul Pogba, centrocampista francese della Juventus, dopo la riduzione della squalifica per doping. Tutti i dettagli

Le parole di ieri a Espn hanno fatto rumore nel mondo Juve e non solo. Oggi Paul Pogba è presente anche con un’intervista su La Gazzetta dello Sport a ribadire la sua voglia di tornare in campo e di farlo con la maglia bianconera.

CHE POGBA RITROVEREMO – «Sarà un nuovo Pogba: più affamato, più saggio e più forte. Mi sono allenato da solo con i preparatori in questo anno e sono pronto a tornare alla normalità nel 2025. Ho soltanto un desiderio: giocare a calcio».

THIAGO MOTTA – «Non ho avuto modo di vederlo e di parlare con lui, ma arriverà questo momento. Io penso di tornare pronto per allenarmi e giocare con la Juve. Nella mia testa c’è soltanto questo oggi».

IL CAMPO – «Non devo parlare io, parlerà il campo e poi Motta guidicherà con i suoi occhi, in base a quello che vedrà. Le chiacchiere sono belle, ma io voglio giocare nella Juve e nella Francia voglio essere il migliore».

IL NUMERO 10 A YILDIZ – «Non è il mio numero, è della Juve! Quando nel 2016 sono tornato a Manchester, non mi sono portato dietro il 10. Ho detto a Kenan che ha talento, gli voglio bene e merita quella maglia. Lo avevo già capito ai primi allenamenti che era un ragazzo diverso. Dissi subito: Yildiz deve venire in prima squadra. Il 10 non è il mio, sarà sempre della Juve. La Juventus ha fatto bene a pensare al presente, io ero squalificato per 4 anni quando hanno assegnato il 10».

CONTE, ALLEGRI O MOURINHO – «Sono stato bene con tutti e tre, anche con Mourinho».

CHI VINCE LA CHAMPIONS – «Spero la Juve. Ha un 1% di possibilità, come tutte le squadre».