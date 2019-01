Pogba, Isco e Chiesa: tris d’assi per la Juve

La Juventus si muove per l’estate e sogna un tris d’assi importante. Nel mirino ci sono Isco, Pogba e Chiesa

Grandi movimenti in casa Juve, tra gennaio e soprattutto giugno. I bianconeri non dovrebbero intervenire sul mercato di gennaio a meno che qualcuno, vedi Benatia e/o Spinazzola, non decida di forzare la mano per andare via. Massimiliano Allegri però è stato chiaro: nessuno andrà via. Il tecnico vuole mantenere questo gruppo e così la Juve pensa già alla prossima stagione. Per la difesa il sogno è Matthijs de Ligt, classe ’99 dell’Ajax ma i botti potrebbero arrivare dalla cintola in su con i bianconeri sempre interessati a Pogba, Isco e Chiesa.

Sarà difficile chiudere i tre colpi in contemporanea ma la Juve potrebbe cambiare un po’ di facce (Douglas Costa) e il baby viola sarebbe il sostituto ideale. Poi c’è sempre il sogno Pogba. Il feeling per il francese resta intatto. Il francese tornerebbe volentieri e la Juve è alla finestra, nonostante allo United non intendano privarsi del Polpo. Infine, occhi puntati sui campioni del Real Madrid pronti a cambiare aria come Isco e Marcelo. I due Blancos sono pronti a chiedere la cessione, la Juventus, scrive La Gazzetta dello Sport, è pronta ad approfittarne.