Torino=kebab: gli amici aspettano il figliol prodigo Pogba

Grande attesa a Torino per il ritorno di Paul Pogba con la maglia del Manchester United: per l’ex centrocampista bianconero, ghiotto di kebab, posto riservato nel suo locale preferito

Per Paul Pogba affrontare la Juventus domani non sarà soltanto un questione di calcio. L’ex centrocampista bianconero sarà chiamato ad una grossa prova emozionale: sfidare i tifosi bianconeri nello stesso teatro che lo aveva visto idolo e protagonista. Il francese del Manchester United si prepara all’impatto con Torino da avversario in una re-union che comunque non potrà passare sotto traccia per tutta la città. La stessa città che Pogba, nei suoi anni bianconeri, ha vissuto pienamente: abitava nel quartiere Santa Rita, in Via Filadelfia 106 (a due passi dallo stadio del Torino) e nel giro di pochissimo tempo era riuscito ad ambientarsi. Sotto la Mole Pogba si era fatto parecchi amici, come quelli di Copacabana, un normalissimo locale brasiliano notturno nel quale il francese era diventato un habitué.

Lì Pogba era diventato amico dei titolari, Aydin e il fratello Diego, a furia di pizza e soprattutto kebab, il suo cibo favorito. Sì, perché Paul, appena poteva, si recava lì per soddisfare la propria fame inizialmente come un normalissimo cliente, a volto scoperto (riconosciuto dopo un po’ dai titolari solo per via della famosa e strana capigliatura nascosta in genere da un cappellino) e poi, quando ormai la sua fama era giunti ai massimi livelli, trincerato nella sua Maserati blu elettrico da cui ordinava piatti di asporto. Tanto kebab soprattutto (pieno di cipolla e salse piccanti quello da lui preferito), appunto, mai alcool però, come è proprio di un buon atleta e soprattutto di un buon musulmano. Domani sera al Copacabana ci sarà un tavolo libero: qualcuno aspetta che un vecchio amico torni a far visita.