La Juventus si è mossa con decisione per Paul Pogba. tentativo dei bianconeri per il francese ma lo United ha chiesto in cambio Pjanic

Paul Pogba alla Juventus? Il club bianconero ha fatto un concreto tentativo per riportare in bianconero il centrocampista francese, pupillo di Massimiliano Allegri. «Paul è un giocatore molto forte che ha ancora ampi margini di miglioramento. Ha 25 anni e non ha ancora espresso tutto il suo potenziale» ha detto il tecnico nei giorni scorsi. Secondo Sky Sport, i bianconeri in estate hanno provato a riportare a Torino il Polpo. Lo United però, nonostante i rapporti con José Mourinho, non avevano alcuna intenzione di cedere il centrocampista francese classe 1993.

La Juve, come detto, ha fatto un tentativo e il Manchester United avrebbe reagito con una sorta di provocazione, proprio per dimostrare l’incedibilità del Polpo: avrebbe cioè dato il proprio assenso al ritorno del francese a Torino soltanto a patto di inserire nella trattativa Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco ex Roma, per caratteristiche, ha pochi eguali nel mondo, è un pupillo di Massimiliano Allegri e la Juve, che lo considerano indispensabile, lo hanno blindato con il rinnovo del contratto a fine estate. Con il futuro di Mourinho ancora incerto non è chiaro quale sarà quello di Pogba, che continua a mandare messaggi d’amore. Tra gennaio e giugno potrebbe esserci un nuovo tentativo bianconero. Chissà…