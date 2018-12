Incontro di calciomercato tra la Juventus e Mino Raiola. Si è parlato di Kean ma anche di Lucas Rosa, de Ligt e Pogba

La Juventus ha incontrato Mino Raiola. Il calciomercato si avvicina e i bianconeri iniziano a definire le strategie per il prossimo futuro. Il discorso principale tra Paratici, Nedved e Raiola è stato incentrato su Moise Kean: sono stati infatti mossi i primi passi per il rinnovo dell’attaccante classe 2000, già nel giro della prima squadra. Inoltre le parti hanno parlato di un altro assistito di Raiola, presente nella rosa bianconera, ovvero il laterale Lucas Rosa, brasiliano classe 2000, pronto a sottoscrivere il primo contratto da professionista. Naturalmente le parti ne hanno approfittato per parlare anche di Paul Pogba.

Il centrocampista è in rotta con Mourinho e può lasciare il Manchester United già a gennaio. La Juve pensa al prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. I bianconeri vogliono la Champions e non vogliono rischiare di ritrovarsi con pochi elementi in mediana nel momento delicato della stagione e potrebbero investire per un centrocampista. Paul è il primo nome ma lo United non sembra intenzionato a cederlo a gennaio. Inevitabilmente tra le parti si è accennato anche all’argomento relativo al futuro di de Ligt, gioiellino classe ’99 dell’Aiax, considerato il difensore del futuro: le parti si riaggoneranno.