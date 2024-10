Politano si sfoga: «Restituitemi il mio portafoglio. Episodio che mi rammarica»

Le parole di Matteo Politano, attaccante del Napoli, dopo che gli è stato rubato il portafoglio. La storia pubblicata su Instagram

Tramite il suo profilo Instagram, l’attaccante del Napoli (ex Inter) Matteo Politano, ha voluto pubblicare una storia dove supplicava ai ladri di riottenere il portafoglio. Ecco le parole.

LE PAROLE – «L’accaduto di ieri è veramente rammaricante, ma non è un problema solo di Napoli purtroppo. La cosa ancora più triste per me, però, è che all’interno della macchina c’era il mio portafogli regalato da una persona a me molto cara, che ora non c’è più. Per questo sarei davvero grato se potessi riaverlo».