Polonia, PIATEK scrive la storia: solo UN GIOCATORE meglio

Krzysztof Piątek ha realizzato il gol del momentaneo 1-1 della sua Polonia contro l’Austria nel ko per 3-1

Un gol che alla sua Nazionale non è servito, ma per lui rimane la gioia personale. Stiamo parlando di Piatek, ex attaccante del Milan tra le altre, che col momentaneo 1-1 nella sconfitta per 3-1 della sua Polonia contro l’Austria ha messo a segno questo dato.

SECONDO – Solo Robert Lewandowski (27) ha segnato più gol per la Polonia di Krzysztof Piątek (12) dal suo debutto internazionale nel settembre 2018 – il suo gol è arrivato con il primo tiro in porta della Polonia in questa partita.