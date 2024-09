Polverosi sull’Italia: «Così bella da far venire RIMPIANTI, l’Europeo poteva essere DIVERSO. Ora lasciateci GODERE»

L’analisi di Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, sulla vittoria dell’Italia contro la Francia

Alberto Polverosi ha commentato la vittoria dell’Italia contro la Francia nel suo editoriale sul Corriere dello Sport.

L’ANALISI – « Il gol di Barcola era dell’Europeo, non della Nations League. Come se il 29 giugno, giorno di Svizzera-Italia, fosse ieri. Era il solito gol, dopo 13 secondi (con l’Albania ne erano passati 10 di più), con la solita follia di Di Lorenzo che magari diventerà anche un difensore da linea a tre, per ora non lo è. Ma su quel gol qualcosa è cambiato. E’ stata una vittoria così bella e così vera che alla fine della festa restava un sottile retrogusto amarognolo, un rimpianto, un rammarico: fossimo stati questi all’Europeo, non avremmo fatto quella fine. Anche quando abbiamo giocato a tre, contro la Croazia, l’Italia non era così, era un’altra cosa. Peccato. Però adesso su queste montagna russe dove abbiamo fatto salire il nostro calcio siamo nella parte più alta. Una volta tanto, per piacere, regaliamoci il tempo per godere».