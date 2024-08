Pongracic si PRESENTA alla Fiorentina: «Volevo a tutti i costi venire a Firenze. Sono entusiasta»

Le parole di Pongracic, nuovo difensore della Fiorentina: voglia di fare bene, entusiasmo e ovviamente tanti stimoli in casa viola

La Fiorentina ha presentato oggi in conferenza stampa Pongracic, ecco le parole del nuovo difensore viola.

«Dopo la stagione a Lecce il mio obiettivo era rimanere in Italia. Si erano interessati prima in Francia ma quando ho saputo che a Firenze mi volevano concretamente, non ho avuto dubbi. Per me è stato importante diventare più maturo e lo sono stato nei due anni a Lecce. Il primo sono stato infortunato, nel secondo ho giocato quasi tutte le partite e l’ho fatto bene. Negli anni migliori come professionista, l’esperienza è la cosa più importante per un difensore. Sono sulla giusta strada. E no, il prezzo non mi dà pressione. Anzi è una cosa bella, si vede che la Fiorentina mi voleva davvero ed è stata pronta a pagare quel prezzo alto. Più che pressione mi dà fiducia, ma come sempre sono responsabile. Per me se pagano 5 o 15 non è importante, voglio dare il meglio e vediamo»