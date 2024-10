Porrini: «La Juve con il Cagliari DOVEVA vincere, non ci sono SCUSE. Su Douglas Luiz dico QUESTO»

Le parole di Sergio Porrini, ex difensore della Juventus, sull’inizio di stagione dei bianconeri di Thiago Motta in Serie A. I dettagli

Sergio Porrini ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 dell’inizio di stagione della Juve di Thiago Motta.

Porrini, giusto risultato l’1-1 uscito fuori in Juve-Cagliari?

«Giusto forse no, la Juventus qualcosa in più ha fatto, però bisogna dire che il Cagliari ha giocato la sua partita e alla fine non ha rubato sicuramente nulla. La Juve ha avuto quella palla gol con Vlahovic che non è stata trasformata, però rispetto alle altre volte ha lasciato qualcosina sul campo».

I bianconeri hanno pagato le energie spese in coppa contro il Lipsia?

«Sappiamo quanto le partite di coppa ti tolgano energie mentali più che fisiche e probabilmente un po’ la Juve ne ha risentito. Poi dopo non bisogna trovare scuse, le coppe le hanno anche le altre squadre, con il Cagliari si doveva vincere in ogni caso».

