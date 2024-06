Portogallo Repubblica Ceca: Francisco Conceiçao come Cristiano Ronaldo (e non solo). Il figlio di Sergio fa la STORIA (e magari porta anche bene…)

Portogallo Repubblica Ceca, Francisco Conceicao come Cristiano Ronaldo. Numeri da capogiro e una celebrazione non indifferente

Sarà celebrato come l’uomo della partita, per come da opportunista ha saputo farsi trovare pronto all’appuntamento con il gol appena entrato in campo. Ma non è solo una questione di splendida cronaca quella che ha vissuto stasera Francisco Conceiçao. Ci sono due termini di paragoni che rendono l’evento assolutamente speciale.

1) A 21 anni e 187 giorni il figlio di Sergio è il terzo giocatore portoghese più giovane ad aver trovato il gol all’esordio in un match della fase finale degli Europei. Manco a dirlo, chi lo ha preceduto era oggi in campo: Cristiano Ronaldo che aveva 19 anni e 128 giorni contro la Grecia, il 12 giugno 2004). Il più giovane di tutti è Renato Sanches in gol contro la Polonia nel 2016 a 18 anni 317 giorni)

2) L’ultimo gol da subentrato di un giocatore portoghese in un match della fase finale degli Europei era stato quello di Éder contro la Francia nel 2016. Un exploit che era valso la conquista del titolo nei tempi supplementari.