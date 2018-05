Praet, duello Inter-Juve per il centrocampista

L’inter segue con interesse Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria. Sul giocatore, però, c’è anche la Juventus

Impegnata in campo per provare ad ottenere un posto nella prossima Champions League, l’Inter è anche molto attiva sul mercato. Il club nerazzurro ha già depositato il contratto di Stefan de Vrij e sta provando ad assicurarsi le prestazioni di Dennis Praet, centrocampista in forza alla Sampdoria.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, sul calciatore non ci sarebbe solo la squadra di Luciano Spalletti: il belga, infatti, piace e non poco anche alla Juventus, che lo segue da tempo.