Precedenti Atalanta-Roma: i numeri della sfida del Gewiss Stadium – VIDEO

Nella prossima giornata del campionato di Serie A andrà in scena al Gewiss Stadium la sfida tra Atalanta e Roma. Ecco i precedenti

Atalanta-Roma

L’Atalanta ha pareggiato l’ultima gara di campionato con la Fiorentina.

I bergamaschi sono sesti, a -2 dall’Inter e -4 dal Milan quarto in classifica

Ottima Roma nell’ultimo turno di campionato con il 3-0 sull’Udinese

La classifica sorride ai giallorossi, terzi in classifica con un vantaggio di +5 sulla quinta

Totale gare: 60 Vittorie Atalanta: 21 Pareggi: 20 Vittorie Roma: 19

Ultima vittoria Atalanta: 2020-21 4-1 3 Dzeko, 59 Zapata, 70 Gosens, 72 Muriel, 85 Ilicic (dopo l’intervallo la Dea si scatena calando un poker con 4 marcatori diversi)

Ultimo pareggio: 2018-19 3-3 3 Dzeko, 33 Dzeko, 40 El Shaarawy, 45 Castagne, 59 Toloi, 71 Zapata (incredibile rimonta da 0-3, un minuto prima di pareggiare Zapata sbaglia un rigore)

Ultima vittoria Roma: 1-4 1 Abraham, 27 Zaniolo, 45 aut.Cristante, 72 Smalling, 82 Abraham (convincente prova giallorossa, l’Atalanta recrimina per l’annullamento del 2-2

Memorabile: 1942-43 2-1 45 Dagianti, 49 Citterio rig., 57 Peretti (la prima vittoria della storia l’Atalanta la fa in rimonta e contro la Roma campione d’Italia in carica).