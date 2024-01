I precedenti di Roma Verona che fanno sorridere i giallorossi in casa. Da quanto non si perde all’Olimpico contro i veneti?

Risollevarsi. Questo è l’obiettivo di Verona e Roma: squadre che in questo momento stanno attraversando un modello assai delicato. I giallorossi sono freschi di cambio in panchina con De Rossi a sostituire Mourinho (dove è risultata fatale la sconfitta contro il Milan) tra polemiche, opinioni e la necessità di cambiare passo in un clima sicuramente non sereno; dall’altra i gialloblu che si stanno smantellando sul mercato, e già la classifica non è delle migliori: corta sì, ma comunque difficile da affrontare.

Si prospetta una grande battaglia, e in questi casi i precedenti sorridono pienamente i padroni di casa: se il Verona al Bentegodi riesce a giocarsela fino alla fine, dall’altra il clima dell’Olimpico ha sempre emesso una sentenza statica. Dai primi anni 2000, i numeri casalinghi della Roma contro i gialloblu sono i seguenti: 22 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte.

L’ultimo successo del Verona in terra capitolina fu nella stagione 1972-1973: successo che consentì a fine stagione di superare proprio i giallorossi (conquistando di fatto una salvezza molto combattuta). Staremo a vedere domani come si evolverà la situazione.