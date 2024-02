Romero: «Il Tottenham deve fare di più per vincere trofei»

Le dichiarazioni del difensore del Tottenham Romero prima della sfida contro l’Everton che si disputerà in tarda mattinata

Nel pre partita tra Everton e Tottenham, il difensore Cristian Romero ha voluto parlare così del momento della squadra. Ecco le parole a Tuttomercatoweb.

«Per vincere trofei bisogna soddisfare molti requisiti, avere l’allenatore e i giocatori giusti non basta. Ci serve tempo e pazienza per vincere qualcosa, o almeno per competere contro squadre come Manchester City e Liverpool, che sono le migliori in Premier»