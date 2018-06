Sarà forse il primo rinforzo a disposizione di Andreazzoli per la nuova avventura in A: l’Empoli sta trattando con Fran Karacic

Dopo solo un anno di purgatorio l’Empoli è tornato in Serie A. La formazione allenata da Aurelio Andreazzoli ha vinto il campionato di Serie B e si è guadagnata un posto nella massima serie al termine di una cavalcata incredibile nel girone di ritorno. Ora per la società di Fabrizio Corsi è tempo di tuffarsi nel calciomercato con la speranza di allestire una squadra che possa quantomeno conquistare una tranquilla salvezza. L’obiettivo numero uno per la società toscana è Danilo Cataldi che, tornato alla Lazio dopo l’esperienza al Benevento, cerca una squadra che gli possa garantire minutaggio. Altro comando di Corsi è trattenere Gabriel, il portiere rossonero in prestito all’Empoli, a breve ci sarà un incontro con Mirabelli per discutere della questione. Già tutto fatto, invece, per Michal Marcjanik, che una settimana fa ha firmato un triennale: si tratta di un centrale difensivo classe ’94 che era in scadenza di contratto con l’Arca Gdynia. L’ultimo nome in casa empolese è quello di Fran Karacic.

Classe 1996, terzino destro della Lokomotiv Zagabria. Karacic è croato ma con passaporto australiano e infatti gioca con la Nazionale dei canguri, convocato dal ct Bert van Marwijk per il Mondiale in Russia. Di questo ragazzo se ne parla davvero bene. Corsa e fiato abbinati ad una buona tecnica individuale fanno di Karacic uno dei prospetti più interessanti da seguire nella kermesse russa. Con la maglia della Lokomotiv ha raccolto 29 presenze con 7 assist e un gol. L’Empoli si è interessata fortemente all’australiano e la trattativa è iniziata. In fase embrionale, certo, ma i discorsi tra le due parti sono già stati portati avanti anche per provare a sbaragliare la nutrita concorrenza sul giocatore. Si tratta su un prestito gratuito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.