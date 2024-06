Primo tempo Borussia Real: tedeschi dominanti, nessun tiro in porta delle Merengues

Intervallo a Wembley dopo un primo tempo dominato dal Borussia Dortmund nei confronti del Real Madrid: 0 tiri in porta degli spagnoli

Si è concluso il primo tempo della finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. I primi 45′ hanno visto il dominio a sorpresa della squadra di Terzic.

Un dato in particolare dimostra non solo la migliore condizione dei tedeschi, ma anche delle difficoltà della squadra di Ancelotti: i tiri sono stati 8-2 per i tedeschi, con addirittura 3-0 per quanto riguarda i tiri in porta. Ancora più impietoso il dato sugli xG: gli Expected goals dicono 1.44 a 0.09 per il BVB!