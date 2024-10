Roma, Pruzzo: «Pellegrini? Fossi in lui andrei via. I giallorossi stanno comprando quei giocatori»

L’ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra giallorossa

L’ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo, ai microfoni di Radio Radio Mattino, ha rilasciato qualche dichiarazione sulla squadra giallorossa: in particolar modo delle polemiche nei confronti di capitan Pellegrini.

LE PAROLE – «Se ne parla tanto a Roma, però se Spalletti, che lo conosce meglio di tutti, lo fa giocare spesso titolare, un motivo c’è. Fossi in Pellegrini penserei ad andare via da Roma. Ho letto dell’interessamento della Roma per Beto come vice Dovbyk. Solitamente il centravanti si cambia solo se ci sono tante partite. Questo perché il turnover non funziona, visto che hai un giocatore che va a periodi. Alcuni ruoli credo siano intoccabili ma ovviamente il calcio è cambiato e c’è bisogno di una valida alternativa.I calciatori della Roma e Pellegrini in prima persona li conosco bene, conosco bene l’ambiente. E’ difficile essere al di sotto del tentativo di fare il massimo quando si è in quell’ambiente lì. Pellegrini sa fare diverse cose e le fa bene. Qualcuno lo critica? Qualcuno chi? Qualcuno chi diventa l’analisi da fare…».