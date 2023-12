PSG, due giornate di squalifica a Donnarumma dopo l’espulsione

Ligue 1: Gianluigi Donnarumma squalificato per due giornate dopo l’espuslione per l’uscita a gamba tesa contro il Le Havre

Momento difficile per Gianluigi Donnarumma, protagonista in negativo nelle ultime uscite con il PSG. Il portiere, dopo l’errore in Champions League, aveva anche rimediato un cartellino rosso contro il Le Havre con l’uscita a gamba tesa su Casimir.

Espulsione diretta che costerà due giornate di squalifica al portiere della nazionale Azzurra, che salterà quindi le sfide con Nantes e Lille, mentre rimane a disposizione per l’impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund.