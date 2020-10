PSG, fissato il diritto di riscatto per Kean: la cifra

Calciomercato PSG: i parigini avrebbero fissato la cifra per il diritto di riscatto di Moise Kean

Moise Kean, dopo esser stato corteggiato dalla Juventus per un ritorno in bianconero, si è accasato al PSG. Nel comunicato dei parigini, l’operazione veniva annunciata come un prestito secco ma, secondo quanto riportato da France Football, ci sarebbe anche un diritto di riscatto.

Sarebbe stato lo stesso attaccante a spingere per inserirlo, deluso dalla sua esperienza all’Everton. La cifra fissata sarebbe di 20 milioni, 8 in meno di quanto il club inglese pagò alla Juventus per acquistare Kean.