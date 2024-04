PSG Hakimi: «Mbappé? Sa cosa deve fare domani»

Le parole di Achraf Hakimi, terzino del PSG, in conferenza stampa in vista del ritorno di Champions League con il Barcellona

Achraf Hakimi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno del PSG con il Barcellona in Champions League. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Siamo venuti con tanta voglia, la voglia di cambiare quello che è successo all’andata. Veniamo per vincere e riportare la vittoria a Parigi. Ci siamo parlati, ci siamo motivati ​​a vicenda insieme. Vogliamo restare insieme per raggiungere la vittoria».

CONDIZIONI – «Non ho potuto giocare l’andata. Volevo aiutare la squadra. Abbiamo fatto una bella partita, ma non siamo riusciti a vincere. Domani dovremo dare tutto per ottenere la vittoria. Sento Mbappé molto motivato, come tutta la squadra. È ora di dimostrare che siamo pronti e cambiare il risultato dell’andata».

MBAPPE’ – «Non abbiamo parlato molto questa settimana. Lui sa cosa deve fare, sappiamo tutti cosa dobbiamo fare martedì. Veniamo per vincere ed è pronto e noi siamo pronti. Insieme riporteremo la vittoria».

LUIS ENRIQUE – «Abbiamo lo stesso stile di gioco da quando il mister ha iniziato con noi: vogliamo dominare e creare tante occasioni. Questo cercheremo di fare per portare a casa la vittoria. Le sue idee sono molto chiare e lo vediamo in ogni partita. Luis Enrique cerca di cambiare, di fare movimenti diversi. Personalmente mi trovo in posizioni diverse. È meglio un giocatore versatile. Così puoi aiutare il gruppo in diversi modi».

PREOCCUPATO DA RAPHINHA – «Può creare problemi a noi, ma non solo lui. Hanno ottimi giocatori e dobbiamo essere in grado di controllarli. Dobbiamo vincere i nostri duelli in modo che non si sentano a loro agio».

TRASFERTA – «Non credo che cambierà nulla. I tifosi non giocano. Saremo undici contro undici in campo. Non saranno i tifosi a cambiare la partita».