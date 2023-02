PSG, i tifosi ora contestano. E aumenta la paura per il Bayern

I tifosi del PSG contestano la squadra dopo i recenti risultati negativi. E la paura per il match con il Bayern è alta

Contestano i tifosi del PSG, ai quali non è andata giù la batosta rimediata nella giornata di ieri dalla squadra parigina, sconfitta 3-1 a Monaco e ora con soli cinque punti di vantaggio sul Marsiglia secondo che rimane con il fiato sul collo.

E le parole di Kimpembe, che nel post gara ha sottolineato quanto il momento sia complicato e come ci sia bisogno dei sostenitori, non bastano a scacciare la paura in vista del match di Champions con il Bayern. Una sfida alla quale non prenderà parte Mbappé e alla quale rischia di dare forfait anche Messi, ieri assente.