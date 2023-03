PSG, la scossa di Galtier: «Contro il Bayern non avremo diritto a un minuto di relax»

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato dopo la vittoria in rimonta in Ligue 1 contro il Nantes. Le sue dichiarazioni

CHAMPIONS – «Contro il Bayern non avremo diritto a un minuto di relax, dovremo giocarcela tutta con tanto cuore, voglia, determinazione e senza alcun rilassamento perché a questo livello non perdonerà. Se succede per una partita o due va bene. Ma non deve succedere nei grandi incontri».

INFORTUNATI – «Abbiamo qualche piaga. Nordi Mukiele è uscito con una botta al tendine d’Achille, Marqui ha avuto un problema al livello delle costole, a quanto pare è una botta».