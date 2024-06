Champions League, Mourinho: «Terzic dev’essere ORGOGLIOSO, Borussia Dortmund coraggioso. Ecco cos’ha fatto la differenza»

José Mourinho è intervenuto in supporto del Borussia Dortmund di Terzic dopo la finale di Champions League, trofeo da lui vinto due volte

José Mourinho, prossimo allenatore del Fenerbahce, ha parlato ai microfoni di TNT Sports parlando di Edin Terzic e del suo Borussia Dortmund, sconfitto in finale di Champions League dal Real Madrid.

ORGOGLIO – «Gli ho detto che è molto molto dura. Gli ho detto che Il tempo non vi aiuterà, ma dovete essere molto orgogliosi! Per il resto delle vostre carriere, delle vostre vite. Perché siete stati fantastici. Come allenatore non potevi fare di più, l’allenatore non può segnare e buttare palla in rete. Il tecnico può organizzare, può dare mentalità e fiducia. E ha fatto tutto questo. Ma non è lui il ragazzo che deve andare in campo e segnare. È questo quello che è mancato a questa squadra»

CORAGGIO – «Sono stati incredibili, coraggiosi. Hanno fatto davvero la differenza in cosa significhi pressare alto e fare il blocco un pochino più basso. Hanno fatto una buona copertura su Vinicius e Rodrygo, mai perso un uno contro uno, sempre con la giusta copertura. Ha fatto tutto bene, a parte segnare. L’allenatore deve essere orgoglioso, ma non dimenticherà»