PSG, Leonardo su Sergio Ramos: «Quando lo abbiamo preso era integro, ma la stagione non è finita»

Il d.s. del PSG Leonardo ha parlato del caso Sergio Ramos

Leonardo, direttore sportivo del PSG, in una lunga intervista a L’Equipe ha parlato anche delle tante difficoltà avute da Sergio Ramos dal suo arrivo a Parigi.

LE PAROLE – «Quando l’abbiamo ingaggiato, Ramos stava fisicamente bene. Sfortunatamente, quello che volevamo non è successo. Ma aspetta, la stagione non è finita. Il giorno in cui diremo che non potrà più giocare, sarà chiaro a tutti. Non è questo il caso».

