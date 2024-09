PSG, Luis Enrique: «Questione Mbappé? No comment»

Luis Enrique, allenatore del PSG, è intervenuto in conferenza stampa per parlare di vari argomenti riguardanti il club

Giornata piena di argomenti per Luis Enrique che in conferenza stampa ha dovuto rispondere a varie domande sui singoli. Ecco le parole del tecnico del PSG anche su Mbappé, dopo la questione riguardante i 55 milioni che i parigini dovranno risarcire.

MBAPPÉ – «Non ho niente da dire su questo argomento »

DONNARUMMA – «La grande novità è la nascita di Leo. Un parigino in più! Oggi gli abbiamo dato la possibilità di godersi il momento. Se domani sarà titolare? Preferirei dire prima ai miei giocatori chi inizierà domani e chi partirà dalla panchina»

BARCOLA – «Non lo proteggeremmo se non ci fossero i giornalisti. Ma ricordiamo che dopo il Newcastle, la partita casalinga, dissero che era un giocatore che non aveva il livello della Champions League. Invece ora è il miglior giocatore del mondo! Ma no, è ancora Bradley Barcola. Per lui, come tutti i giocatori, ci saranno alti e bassi durante la stagione. La stampa vuole sempre vedere tutto in bianco o in nero, ma la vita è fatta di sfumature»