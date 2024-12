PSG, Luis Enrique su Skriniar e Kolo Muani

Il tecnico dei parigini ha parlato della situazione riguardante due profili che interessano anche in Serie A

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Auxerre. Tra gli argomenti menzionati, c’è anche quello circa Skrinar e Kolo Muani, profili che piacciono molto in Serie A.

KOLO MUANI E SKRINIAR – «È un momento difficile per tutti perché bisognerà vedere le esigenze in termini di acquisti e valutare i giocatori che vogliono andare via. Ma spero fino alla fine che questi giocatori mi convincano che meritano di giocare»

CALCIOMERCATO – «È una frase che ho già ripetuto. Siamo disponibili a migliorare la rosa ma se non siamo sicuri di migliorare la squadra non lo faremo. È un mercato particolare»