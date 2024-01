PSG, Ndour passa in prestito al Braga: «Mi servivano minuti»

Cher Ndour, giocatore di proprietà del PSG, è passato in prestito secco al Braga fino al termine della stagione

Cher Ndour, giocatore di proprietà del PSG, è passato in prestito secco al Braga fino al termine della stagione. Ecco le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club lusitano.

PAROLE – «Sono molto felice e motivato, arrivo in un grande club, con ottime strutture e nel quale si investe molto nella formazione. Mi servono minuti e penso che questa sia la realtà ideale per me. Sono molto competitivo, voglio sempre vincere, spero di poter aiutare la squadra a farlo in più partite possibili. Vogliamo dare il massimo sia in campionato che in Europa League, io voglio invece migliorare le mie prestazioni individuali. Darò tutto per questa maglia, in campo potrete sempre contare su di me».