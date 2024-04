Psg Yamal, Al Khelaifi da record: pronta offerta monstre

Il Psg vuole fare sul serio per strappare Lamine Yamal al Barcellona ed è pronto a mettere sul piatto una cifra monstre

Una prima proposta nell’ordine dei 200 milioni era già stata formulata alcune settimane fa, ma il suo collega catalano Joan Laporta l’aveva rifiutata. Ora è in arrivo il clamoroso rialzo. Nella storia del calcio nessun giocatore al mondo è mai stato pagato tanto. Ma Al Khelaifi è pronto a mettere in ballo 250 milioni di euro per il classe 2007.