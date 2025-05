Psg, dopo la sconfitta contro lo Strasburgo Zaire-Emery ammette: «Obiettivo raggiunto, testa all’Arsenal»

Psg, le dichiarazioni di Zaire-Emery dopo la sconfitta contro lo Strasburgo

Il Paris Saint-Germain sembra aver rallentato il passo in campionato, già vinto da 2 giornate, e dopo la prima sconfitta casalinga contro il Nizza, i parigini sono caduti ancora in Ligue 1 nel 2-1 di ieri sera dello Strasburgo.

Gli obiettivi della squadra di Luis Enrique, però, sono altri e a chiarirlo ci pensa Warren Zaire-Emery, giovane talento del Psg, che a Dazn ricorda l’importanza della sfida di ritorno contro l’Arsenal in semifinale di Champions League.

PAROLE – «Credo che abbiamo fatto ciò che era necessario durante tutta la stagione. Abbiamo affrontato tutte le squadre allo stesso modo, ed è per questo che siamo rimasti imbattuti fino agli ultimi due turni. Sapevamo che sarebbe stato difficile e non va sottovalutato. Non abbiamo giocato male: siamo riusciti a pareggiare e abbiamo dato tutto questa sera. Non eravamo già con la testa all’Arsenal. Abbiamo dato tutto. Ora dobbiamo continuare mercoledì e fare il massimo per qualificarci».