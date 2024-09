PULISIC sblocca subito Milan-Liverpool: la PROGRESSIONE a rete dell’americano – VIDEO

Il gol di Christian Pulisic che sblocca Milan-Liverpool al 3′ di gioco: la progressione diretta dell’americano, che conclude con un gran diagonale

Inizio subito in discesa per il Milan: Christian Pulisic sblocca subito la sfida di Champions League dei rossoneri contro il Liverpool.

🚨🇪🇺 GOAL | AC Milan 1-0 Liverpool | Pulisic PULISIC OPENS THE SCORING FOR AC MILAN !!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/fKeHtARF4e — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 17, 2024

I Reds nei primi minuti hanno mostrato una particolare difficoltà a gestire lo spazio per gli esterni rossoneri: prima Leao li spaventa, ma in offside, poi l’americano mette la freccia e con una progressione dalla metà campo arriva in area dove conclude con un diagonale chirugico alle spalle di Alisson.

