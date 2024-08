Puskas Academy Fiorentina LIVE: tabellino, risultato e cronaca in diretta del match valevole l’accesso alla Conference League

Allo stadio Pancho Arena, Puskas Academy e Fiorentina si affrontano nel match valido l’accesso ai gironi di Conference League. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

FORMAZIONI UFFICIALI

PUSKAS AKADEMIA (4-3-3): Pecsi; Maceiras, Golla, Stronati, Zs. Nagy; Plsek, Favorov, Nissila; Soisalo, Puljic, Levi.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea, Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodô, Amrabat, Richardson, Biraghi; Ikoné, Sottil; Kean.

PRIMO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo

39′ Miracolo di De Gea! Fiorentina disattenta: il portiere spagnolo cala il miracolo sulla conclusione ravvicinata dell’attaccate della squadra ungherese

29′ Fase confusionaria dell’incontro: per ora regna l’equilibrio

20′ Kean scuote la Viola! Guizzo di Kean in area di rigore che serve una palla pericolosissima in mezzo non sfruttata dai suoi compagni

13′ Ungheresi ancora pericolosi: Fiorentina in affanno

8′ Puskas Academy pericolosa da punizione ravvicinata: Pongracic ammonito

5′ Buon inizio della Fiorentina: possesso palla prolungato

1′ Inizia il match.